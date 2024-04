Um 19 Uhr am heutigen Dienstag, 30. April, kommt es zum letzten Viertelfinale im Fußball-Saarlandpokal. Regionalligist FC Homburg steht bereits als Finalteilnehmer fest. In der Partie Hertha Wiesbach gegen den 1. FC Saarbrücken wird nun der Halbfinalgegner des FSV Jägersburg (Austragung am 8. Mai) ermittelt. Nach den Rückschlägen in der 3. Liga hat die Partie gegen Hertha Wiesbach für das Team von Trainer Rüdiger Ziehl noch mehr an Bedeutung gewonnen. „Wir müssen bei aller Enttäuschung jetzt gegen Wiesbach weiterkommen. Es muss einfach unser Ziel sein, dass wir uns für den DFB-Pokal nächstes Jahr wieder qualifizieren. Das geht im Saarlandpokal“, sagte Ziehl im Vorfeld.