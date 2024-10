Die Auswärtssiegesserie des 1. FC Saarbrücken endete am vergangenen Spieltag in Cottbus. Nun wartet in der 3. Liga ein weiterer Härtetest auf die Saarländer: Der Aufstiegsaspirant empfängt den direkten Tabellennachbarn Arminia Bielefeld. Auch der Traditionsverein aus Ostwestfalen hofft auf die Rückkehr in die 2. Bundesliga. Für Saarbrücken steht viel auf dem Spiel: Um im Aufstiegsrennen nicht ins Hintertreffen zu geraten, müssen sie im heimischen Ludwigspark unbedingt punkten. Am Sonntag, 6. Oktober, wird ein spannendes Duell erwartet, das über den Anschluss an die Spitzengruppe der Liga entscheiden könnte – Anpfiff ist um 16.30 Uhr.