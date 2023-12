3. Liga Handball HGS setzt Siegesserie fort, Talfahrt des TVH geht weiter

„Es war klar, dass das Spiel am Anfang umkämpfter läuft. Dann haben wir uns in einer wichtigen Phase von 6:7 zum 15:9 mit einem Toplauf abgesetzt und nach der Pause erfreulicherweise weiter zugelegt“, resümierte Kessler nach dem vierten Sieg in Folge, mit dem das offensivstärkste Team der Liga (446 Tore in 13 Spielen) auf Rang drei nach oben kletterte (17:9 Punkte).