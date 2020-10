Infektionslage verursacht das nächste Geisterspiel im Ludwigspark : Der Ludwigspark muss auch gegen Verl leer bleiben

So wie vielerorten in der Bundesliga muss auch der 1. FC Saarbrücken erneut in einem Heimspiel auf Zuschauer verzichten. Foto: dpa/Tobias Hase

Saarbrücken Die Entscheidung fiel wie erwartet - tut aber natürlich wieder enorm weh

Der 1. FC Saarbrücken hat einen fantastischen Start in die neue Saison der 3. Liga hingelegt. Nach einem 1:1 beim VfB Lübeck folgten Heimsiege gegen Hansa Rostock, den Halleschen FC, die SpVgg. Unterhaching und nun an diesem Mittwochabend der 2:1-Auswärtserfolg im Spitzenspiel beim TSV 1860 München. Der FCS thront als Aufsteiger an der Spitze, mit der Tabellenführung im Rücken und der Eurphorie wäre das umgebaute Ludwigsparkstadion, wenn denn alle vier Tribünen betriebsbereit wären, sicher gut gefüllt. Statt dass Tausende Fans die Blau-Schwarzen anfeuern, müssen aber ausgerechnet jetzt die Anhänger der Molschder auf Stadionbesuche verzichten. Bitter für alle. Zumal viele sich schon auf die Heimkehr in den Park nach langem Exil in Völklingen gefreut hatten.