Nach DFB-Pokalsieg gegen Bayern München Handschuhe von FCS-Torwart Schreiber kommen ins Museum

Die besondere Leistung von Torwart Tim Schreiber will nun auch das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund würdigen. Nachdem die Handschuhe, die Schreiber beim Pokalsieg trug, am Sonntag bereits in der Pokalauslosung der ZDF-Sportreportage zu sehen waren, stehen sie ab sofort in einer Vitrine der Dauerausstellung des Museums in Dortmund, teilt das Fußballmuseum via Instagram-Beitrag mit.