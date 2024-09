Handball So beeindruckend drehte die HG Saarlouis das erste Saisonspiel in Haßloch

Bis zu diesem Zeitpunkt fanden die Saarlouiser weder im Angriff noch in der Abwehr zu ihrem Spiel. In den folgenden elf Minuten bis zur Pause kassierte die HGS, die auf ihren am Sprunggelenk verletzten Neuzugang und Ex-Nationalspieler Yves Kunkel verzichten musste, nur noch drei Gegentreffer und fand auch im Angriff immer mehr ihren Rhythmus. Quasi mit dem Pausenpfiff erzielte Kapitän Lars Walz den Anschlusstreffer zum 15:17. Vor allem auch Torwart-Neuzugang Michel Fiedler hatte daran seinen Anteil. Nach der Pause gelang den Saarländern der schnelle Ausgleich (35.), doch in der Folge konnte sich zunächst keine Mannschaft mit mehr als zwei Toren absetzen. Mit der ersten Drei-Tore-Führung in der 56. Minute entschieden die Saarlouiser die Partie.