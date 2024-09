FCS geht bei Energie Cottbus baden Klatsche in der Lausitz wirft neue Fragen auf

Über 750 Kilometer sind es vom Stadion der Freundschaft in Cottbus bis ins Saarland. Eine Busfahrt, die dem Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken am Samstagabend unendlich lang vorgekommen sein muss. Der schwache Auftritt bei der 1:4 (1:2)-Niederlage bei Aufsteiger Energie Cottbus sollte allen Beteiligten Stoff zum Nachdenken geben. Zumal der FCS froh sein musste, dass die Klatsche am Ende nicht höher ausgefallen ist.