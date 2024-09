Fußball-Drittligist Klarer FCS-Sieg im Benefizspiel – Neuzugang glänzt mit Doppelschlag beim Debüt

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat am Donnerstagabend in Waldhölzbach ein Benefizspiel gegen eine Hochwaldauswahl klar mit 9:0 (3:0) für sich entschieden. Dabei konnte sich Neuzugang Maurice Multhaup bei seinem ersten Einsatz für die Blau-Schwarzen überhaupt gleich zwei Mal in die Torschützenliste eintragen. „Multi" hatte sich in der ersten Woche der Vorbereitung einen Anriss einer Sehne unter dem Fuß zugezogen und war erst vergangene Woche komplett ins Mannschaftstraining eingestiegen.