Fußball-Saarlandpokal „Homburg hat uns alles abverlangt“

Am Ende war der FCS nur noch zu zehnt, denn Ernst bekam vom wenig souveränen Schiedsrichter Patrick Alt eine Zehnminutenstrafe, die unter dem Dach des Landesverbands bei Vergehen inzwischen zur Anwendung kommen kann (116.) – eine Entscheidung, die Ernst so gar nicht nachvollziehen konnte: „Das ist die größte Witzregel. Wenn der Schiedsrichter einen auf dem Kieker hat oder von Anfang an nicht leiden kann, kann er jeden hier rausschicken. Ich hatte noch nicht mal Gelb, habe nur gesagt, dass es ein klares Foul vom Torwart an Marvin war“, echauffierte sich Ernst.