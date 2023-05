Auswärtsspiel in Duisburg „Verlieren verboten“ – der FCS hat Bock auf ein Herzschlagfinale

Saarbrücken · Der 1. FC Saarbrücken ist am Sonntag auswärts beim MSV Duisburg gefordert. Ein Sieg muss her, damit die Aufstiegsträume am Leben bleiben.

19.05.2023, 15:38 Uhr

FCS-Trainer Rüdiger Ziehl (rechts) steht mit Stürmer Adriano Grimaldi an der Seitenlinie. Der FCS ist am Sonntag in Duisburg gefordert. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Steven Mohr

Von David Benedyczuk

Vorletzter Akt im Herzschlagfinale der 3. Fußball-Liga. „Wir schauen nur auf uns“, sagt Rüdiger Ziehl, der Trainer des 1. FC Saarbrücken, vor dem letzten Auswärtsspiel seiner Blau-Schwarzen an diesem Sonntag um 14 Uhr beim MSV Duisburg. „Man kann jetzt viel hin und her rechnen – aber das bringt alles nichts. Wir müssen weiterhin gewinnen“, sagt der Trainer des Tabellenfünften.