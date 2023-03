Perfekte FCS-Woche Cuni beendet Tor-Flaute: 1. FC Saarbrücken schlägt Rot-Weiss Essen

Zur zweiten Halbzeit wechselten die Gäste: Für Isiah Ahmad Young kam Ron Berlinski in die Partie. Beim FCS sah Trainer Ziehl verständlicherweise keine Notwendigkeit für Umstellungen. Die erste gute Annäherung nach dem Seitenwechsel verbuchten die nun natürlich mehr geforderten Essener. Ennali ging mit Zug zum Tor, suchte den Abschluss – doch Uaferro entschärfte mit seiner artistischen Blockaktion die gefährlich anmutende Szene (49.). Nach verhaltenen Folgeminuten, in denen der FCS defensiv alles unter Kontrolle hatte, holten die Blau-Schwarzen zum vorentscheidenden Schlag aus - und wiederum war es Gnaase, der aus der Distanz erfolgreich war. Bei einem Saarbrücker Umschaltmoment setzte Neudecker über links Rabihic in Szene. Der formstarke Offensivspieler legte zurück an den Strafraumrand, wo Gnaase nicht lange fackelte und von einem Essener abgefälscht zum 3:0 ins linke Eck traf (58.). Kurz darauf erhoben sich die Zuschauer von ihren Sitzen und huldigtem dem Doppeltorschützen, der von Günther-Schmidt ersetzt wurde (62.). Aufgrund der frühen Gelben für Gnaase wollte FCS-Trainer Ziehl in diesem Punkt kein Risiko eingehen.