Erstes Gegentor nach 383 Minuten Saarbrücker Frust in der Nachspielzeit: 1:1-Remis gegen Freiburg II

Wütende Proteste, ein flehender FCS-Torwart Daniel Batz. Verzweiflung im Saarbrücker Lager: Durch ein umstrittenes Tor in der ersten Minute der Nachspielzeit ist die Serie des 1. FC Saarbrücken im Montagsspiel der 3. Fußball-Liga gerissen. Beim Tabellenzweiten SC Freiburg II sahen die Blau-Schwarzen nach einer effizienten Vorstellung und dem frühen 1:0 durch Angreifer Marvin Cuni (14. Minute) wie der Sieger aus – ehe Freiburgs Vincent Vermeij im Topspiel doch noch für eine Wendung sorgte. In einer chaotischen Szene im Saarbrücker Strafraum stocherte der Niederländer den Ball zum 1:1 (0:1)-Endstand über die Linie. Obwohl Keeper Batz den Ball schon in den Händen zu haben schien, unterband Schiedsrichter Luca Jürgensen die Szene nicht. Der FCS verpasste damit haarscharf den vierten Zu-Null-Sieg in Folge und bleibt mit 49 Punkten Tabellensechster, vier Punkte hinter dem zweiten direkten Aufstiegsplatz und zwei Zähler hinter dem Relegationsplatz.