Grimaldi einer von gleich 11 Abgängen Den „Torfürsten“ zieht es zu Kwasniok

„Es waren keine schönen Gespräche und keine schönen Entscheidungen“, sagt Rüdiger Ziehl, Trainer und Manager von Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken. Was am Mittwoch schon durchgesickert war, wurde am Donnerstag vom Verein via Pressemeldung offiziell bestätigt: Der FCS trennt sich nach dem verpassten Zweitliga-Aufstieg von nicht weniger als elf Spielern (wir berichteten). Adriano Grimaldi und die Leihspieler Marvin Cuni (Bayern München) und Dominik Becker (Werder Bremen) hätten die Blau-Schwarzen gerne behalten. „Bei den Leihen hatten wir es nicht selbst in der Hand. Bei Adriano haben wir vieles versucht. Da ging es gar nicht um Zahlen, es war eine Entscheidung für die Familie“, erläutert Ziehl. Grimaldi, mit neun Toren gleichauf mit Cuni bester FCS-Ligaschütze, zieht es – wohl als Stand-by-Kraft – zu Zweitligist SC Paderborn mit Ex-FCS-Trainer Lukas Kwasniok und damit näher an seine Heimat Göttingen.