Überzeugender 5:0-Sieg Saarbrücken bricht gegen Bayreuth den Heimfluch

Kurz vor der Pause wagte sich auch Bayreuth mal nach vorne. Thoelke kassierte nach Foul an Christoph Fenninger Gelb. Der Freistoß brachte zwar nichts ein, der Gäste-Vorstoß war aber ein Warnsignal mit Blick auf die zweite Hälfte. Ohne Thoelke, der für Pius Krätschmer in der Kabine blieb, ging der FCS sofort auf das zweite Tor – und wurde nach nur 27 Sekunden belohnt: Boeder bediente im Strafraum Cuni, der sofort auf Rabihic querlegte. Der Angreifer schloss direkt ab und tunnelte Petzold zum 2:0 (46.). Nach einem Platzverweis für Gaus (55.) kamen auch die Gäste zu ihren Chancen. Mit Rabihics zweitem Streich nach wunderbarer Hackenvorlage von Neudecker war die Entscheidung aber gefallen (68.). Der überragende Neudecker per Freistoß (71.) und “Joker” Adriano Grimaldi per Kopf (82.), der schon in Wiesbaden gestochen hatte, schraubten das Ergebnis in die Höhe. Danach verpasste der FCS beim Profi-Debüt von Andy Breuer einen identischen Ausgang wie beim 6:0 im Hinspiel – was aber keinen mehr kratzte.