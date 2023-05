Wichtiger Heimsieg gegen 1860 München FCS gelingt Big Point: Löwen gebändigt und ganz dick im Aufstiegsrennen dabei

Der Ludwigspark ist endlich die Festung, die sie sich beim 1. FC Saarbrücken wünschen. Mit einem verdienten 2:0 (2:0)-Sieg gegen 1860 München feierten die Blau-Schwarzen am vergangenen Sonntag ihren fünften Heimsieg in Folge (14:1 Tore). Mit eiskalter Chancenverwertung stellten sie bereits vor der Pause die Weichen und nutzten nach einer reifen Leistung die Steilvorlage der Aufstiegsrivalen SV Wehen Wiesbaden (1:2 gegen Meppen) und Dynamo Dresden (1:1 beim SC Freiburg II), die am Vortag Federn gelassen hatten.