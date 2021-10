Neuer Zuschauerrekord im Ludwigspark : FCS rettet Punktgewinn mit spätem Tor und verpasst den Sprung an die Tabellenspitze

FCS rettet Punktgewinn mit spätem Tor und verpasst den Sprung an die Tabellenspitze

Saarbrücken Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken spielt vor heimischer Kulisse gegen TSV 1860 München 1:1-Unentschieden und verpasst damit den Sprung an die Tabellenspitze.

Wie erwartet hatte Saarbrückens Trainer Uwe Koschinat seine Startformation nur auf einer Position verändert. Für Dennis Erdmann durfte in der Innenverteidigung Lukas Boeder ran. Nach Ecke von Tobias Jänicke zwang Kapitän Manuel Zeitz Löwen-Torwat Marco Hiller zu einer ersten Glanztat (dritte Minute). Die Gäste hatten nach 25 Minuten ihre beste Möglichkeit in einem ersten Durchgang, der immer wieder eine andere Mannschaft im Vorteil sah. Nach dem Einwurf von Yannick Deichmann zeigte Sascha Mölders seine Extraklasse. Ballannahme mit der Brust, Drehung und Abschluss waren eine einzige, fließende Bewegung – Glück für den FCS, dass der Schuss am Außennetz landete.