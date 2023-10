Dritte Liga Strömender Regen in Saarbrücken – FCS-Spiel gegen Dynamo Dresden abgebrochen

Das mit Spannung erwartete Spiel des 1. FC Saarbrücken gegen Tabellenführer Dynamo Dresden musste beim Stand von 0:0 abgebrochen werden. Der Grund: strömender Regen in Saarbrücken. Das Wasser machte es nicht mehr ausrechenbar, wie der Ball läuft oder springt. So mussten die Spieler hoffen, dass ihnen das Glück in der entscheidenden Situation hilft.