Fan-Liebe oder Sachbeschädigung? Auf den Spuren der FCS-Ultras in Saarbrücken (mit Fotos)

Die Liebe geht manchmal seltsame Wege. So ist es auch bei Fußballfans. In den vergangenen 25 Jahren feierte die Ultra-Kultur dabei einen Siegeszug. Aus Italien auch nach Deutschland geschwappt, explodierte die meist jugendlich geprägte Subkultur mit einer besonders ausgeprägten Liebe zum Verein regelrecht. So auch beim 1. FC Saarbrücken, wo seit Ende der 90er-Jahre, der Autor war mit dabei, Fans und Gruppen wie der Supporters Club 95 oder die „Boys“ riesige Zaunfahnen, große Schwenkfahnen, Doppelhalter und mehr bastelten, um die Mannschaft im Stadion beeindruckender als zuvor zu unterstützen. Mittlerweile ist die Ultra-Bewegung in Saarbrücken viel mehr als nur der organisierte „Support“ bei Heim- und Auswärtsspielen.