Saarbrücken war geschockt und schien erst eine Viertelstunde eine Antwort gefunden zu haben. Nach Freistoß von Rabihic kommt Brünker mit dem Kopf an den Ball, der irgendwie den Weg ins Tor findet. Doch Bartnitzki hatte die Partie vorher schon unterbrochen. Uaferro hatte an der Strafraumgrenze Mause zu Boden gerissen. Dafür gab es gelb. Saarbrückens Innenverteidiger reklamierte zu heftig, sah gelb-rot. Die Schanzer nutzten die Überzahl sofort. Nach weiten Einwurf von Ryan Malone köpfte Lukas Fröde zum 0:2 (66.) ein.

Und es sollte noch schlimmer kommen für den FCS. Erst foulte Felix Keidel Rizzuto, der trat schon auf dem Boden liegend nach - gelb für den Schanzer, rot für den Saarbrücker. Hart, aber vertretbar. Die Saarländer in den letzten 20 Minuten nur noch zu neunt. Gefährlich wurde es aber nur noch einmal. Schreiber reagierte drei Minuten vor Schluss stark gegen den Schuss von Yannick Deichmann aus kurzer Distanz. So blieb es bei der alles andere als befriedigenden 0:2-Niederlage - die fünfte in dieser Spielzeit.