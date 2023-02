Beleidigung von Sammer Mozain : FCS-Trainer Mozain akzeptiert Bitte um Entschuldigung

Saarbrücken Der Trainer des 1. FC Saarbrücken II, Sammer Mozain, hat sich nach Angaben des Vereins mit dem Sportjournalisten Patric Cordier getroffen.

Der Trainer des 1. FC Saarbrücken II, Sammer Mozain, hat sich nach Angaben des Vereins mit dem Sportjournalisten Patric Cordier getroffen. Dieser habe den Trainer dabei persönlich um Entschuldigung gebeten. Cordier hatte Mozain Anfang Januar in einem Gespräch mit einem Kollegen rassistisch beleidigt, was von einem weiteren Kollegen, der sich in Hörweite befand, öffentlich gemacht wurde. Der Trainer habe die Bitte um Entschuldigung unter der Voraussetzung akzeptiert, dass Cordier seine Äußerung „durch öffentlich erkennbares Handeln im Sinne einer ehrlichen Förderung der Integrationskultur widerlegen kann“, teilte der FCS mit. Danach sei Mozain bereit, auf eine juristische Nachverfolgung zu verzichten.