DFB-Pokal-Spiel ausverkauft FCS-Tickets gegen Bayern München zu Wucherpreisen auf Ticketbörse

Wie der FCS-Geschäftsführer, Christian Seiffert, mitteilte, sei die Nachfrage an Tickets so hoch gewesen, dass man das Stadion mehrfach hätte füllen können. „Das Interesse war und ist auch immer noch beeindruckend, der einzige Wermutstropfen ist allerdings die für solche Spiele zu geringe Stadionkapazität“, erklärt er in einem Statement.