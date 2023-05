FCS im Aufstiegsrennen gefordert FCS-Spiel im Live-Ticker — 2:1 für Duisburg nach der ersten Halbzeit

Nachdem die SV Elversberg am Samstag den Aufstieg mit einem Unentschieden gegen Wehen so gut wie sicher gemacht hat, will der FCS jetzt nachziehen. Auswärts beim MSV Duisburg muss ein Sieg her, damit der Traum von zwei Saar-Clubs in der Zweiten Liga am Leben bleibt. Das Spiel im Live-Ticker: