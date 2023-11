Unschöne Szenen auf dem Platz Nach FCS-Sensation gegen die Bayern – Sicherheitslage im Ludwigspark bleibt brisant

Eine Woche ist es nun her, dass der 1. FC Saarbrücken deutsche Pokalgeschichte geschrieben hat. Das begeisternde 2:1 gegen den FC Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokals war ohne Zweifel eine der größten Sensationen in diesem Wettbewerb der letzten Jahrzehnte. Der FCS und sein Sieg waren und sind in aller Munde – sogar weltweit, dank des Internets. Der Jubel der Spieler und Anhänger nach dem Siegtor von Marcel Gaus in der 90. +6 Minute hat sich in die Köpfe vieler eingebrannt. Videos gingen via Twitter oder Instagram um den Globus, brachten den Blau-Schwarzen viele Sympathien ein.