Heimsieg gegen Dortmund II FCS präsentiert sich stabiler und effizient im Angriff

85 Minuten waren gespielt, da erhoben sich die meisten der über 11 000 Zuschauer von ihren Plätzen. Der Mann des Abends hatte kein Tor geschossen, keines vorbereitet, dennoch hatte Patrick Sontheimer am Freitagabend großen Anteil am 2:0 (1:0) des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. „Als Sechser ist man auch bei Gegentoren immer mit drin“, wollte der defensive Mittelfeldspieler seinen „Anteil“ an den acht Treffern, die die Gegner dem FCS eingeschenkt hatten, nicht wegdiskutieren: „Heute waren wir sehr viel besser im Positionsspiel.“