3. Fußball-Liga FCS-Neuzugang Bichsel über die Stadt Saarbrücken, seine Wohnungssuche und Unruhe im Verein

Joel Bichsel stammt aus einer sportbegeisterten Familie. Sein Vater André war Handballprofi, seine beiden jüngeren Brüder spielen Eishockey – Lian steht sogar bei den Dallas Stars in der NHL unter Vertrag. „Mir wurde der Mannschaftssport also quasi in die Wiege gelegt. Ich habe mich für Fußball entschieden, die anderen beiden für Eishockey“, sagt der Neuzugang des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken.