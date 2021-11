Trainer hofft : Nach positivem Corona-Test: Kann FCS-Spieler Gouras am Wochenende wieder auf den Platz?

Saarbrücken Der zweitbeste Torschütze des 1. FC Saarbrücken Minos Gouras wurde letzte Woche positiv auf Corona getestet – trotz doppelter Impfung. Am Wochenende spielt der Verein gegen Viktoria Berlin. Von dem Spiel hängt Vieles ab. Kann Gouras am Samstag wieder auf den Platz?

Er ist mit fünf Treffern zweitbester Schütze des 1. FC Saarbrücken, sein Ausfall ist also besonders bitter. Wo Gouras sich infiziert hat, ist unbekannt. Alle weiteren Tests innerhalb der Mannschaft fielen am Montag dieser Woche negativ aus, weshalb der Trainingsbetrieb der Mannschaft fortgesetzt wurde.

Am Wochenende spielt der Verein gegen Viktoria Berlin. Jetzt ist die Frage, die viele Fans beschäftigt: Kann Gouras am Samstag wieder spielen? Denn von dem Spiel hängt Vieles ab. Nach den schwachen Leistungen der vergangenen Wochen wäre ein Sieg des FCS gegen den Aufsteiger aus der Hauptstadt wichtig, um wieder oben mitspielen zu können. Gouras-Berater Guido Nickolay sagt zu BILD: „Ein Test am Dienstag war negativ. Am Mittwoch steht noch eine PCR-Testung an.“