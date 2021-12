Offensivspieler fällt weiter aus : FCS-Spieler Gouras seit mehr als zwei Wochen corona-positiv

Minos Gouras (Mitte), hier mit Dave Gnaase (links) und Luca Kerber fällt beim 1. FC Saarbrücken weiter mit Corona aus. Foto: imago images/Beautiful Sports/BEAUTIFUL SPORTS/Julien Christ via www.imago-images.de

Saarbrücken Auch im schweren Auswärtsspiel beim FSV Zwickau wird Minos Gouras dem 1. FC Saarbrücken fehlen. Der Offensivspieler, in dieser Saison schon mit einigen Toren, wurde erneut positiv getestet.

Minos Gouras vom 1. FC Saarbrücken ist abermals positiv auf das Coronavirus getestet worden und wird dem Fußball-Drittligisten weiter fehlen. Dies gaben die Saarländer am Mittwoch bekannt. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler war trotz vollständiger Impfung bereits am 15. November positiv auf das Virus getestet worden und fällt seither aus. Gouras befindet sich nun schon deutlich mehr als zwei Wochen in Quarantäne, seine Tests aber fallen immer noch nicht negativ aus. Das Drittliga-Spiel beim FSV Zwickau wird der Saarbrücken-Profi am Freitagabend (19.00 Uhr/Magentasport) erneut nicht bestreiten können.

Der FCS wird am Donnerstag Richtung Sachsen aufbrechen, die obligatorische Pressekonferenz vor dem Spiel fand somit am Mittwoch statt. Dabei saß FCS-Offensivspieler Justin Steinkötter vor den Journalisten, der flinke Ex-Gladbacher war am vergangenen Samstag beim 2:0-Heimsieg gegen Viktoria Berlin mit zwei Tor-Vorlagen jeweils nach Sprints der Mann des Tages.

Hier die offizielle Pressemitteilung des FCS:

Für den 1. FC Saarbrücken steht in der Drittliga-Saison 2021/2022 das letzte Auswärtsspiel der Hinrunde an. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat tritt am Freitag um 19 Uhr beim FSV Zwickau an. Aufgrund der regionalen Bestimmungen findet die Partie ohne Publikum statt. „Das ist zuerst mal sicher kein Nachteil, weil Zwickau doch über ein sehr begeisterungsfähiges Publikum verfügt. Auf der anderen Seite hat man mittlerweile doch eine gewisse Erfahrung mit Geisterspielen, so dass wir diese Sache nicht überbewerten sollten“, sagte Koschinat am Mittwoch. Für den FCS-Trainer handelt es sich bei den Sachsen um „einen absolut etablierten Drittligisten. Sie haben immer wieder ihre Schwächeperioden, aber können damit gut umgehen. Sie haben die vergangenen neun Spiele nicht verloren, das spricht für sich.“

Der FCS muss immer noch auf Minos Gouras verzichten, der abermals positiv auf Covid-19 getestet wurde. Rechtsverteidiger Dominik Ernst fehlte während der Trainingswoche aufgrund eines grippalen Infekts. Sein Einsatz wird sich erst kurzfristig entscheiden. Auch hinter dem Einsatz von Rasim Bulic (Oberschenkelprellung) steht noch ein Fragezeichen. „Unsere Punkteausbeute war in den vergangenen beiden Spielen sicher besser als die Leistung über 90 Minuten. Aber wir haben aufgrund unserer Tabellen-Situation die Möglichkeit, genau zu analysieren, an welchen Stellschrauben wir drehen müssen“, sagte Koschinat: „Aber wir sind selbstbewusst genug, um auch in Zwickau bestehen zu können.“

Ein Spieler, der in den vergangenen Spielen auf sich aufmerksam machen konnte, was Justin Steinkötter, dem der Trainer mittlerweile „Startelfpotenzial“ zutraut. „Ich bin nach Saarbrücken gekommen, um innerhalb der Vertragslaufzeit von zwei Jahren Stammspieler zu werden. Die letzten beiden Spiele haben mir Selbstvertrauen gegeben. Für uns ist es wichtig, dass wir in Zwickau nachlegen“, sagte der 22-Jährige, der vor der Saison von der Gladbacher U23 in den Ludwigspark wechselte.

(dpa)