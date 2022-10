Verletzungsbedingter Ausfall : Auch Julius Biada fällt beim 1. FC Saarbrücken länger aus

Noch einen Ausfall. Nach den Stürmern Grimaldi und Jacob fällt nun auch der Mittelfeldspieler Julius Biada beim FCS länger aus.

Der 1. FC Saarbrücken hat in Julius Biada einen weiteren Ausfall zu verkraften. Der offensive Mittelfeldspieler hat sich beim Spiel am Wochenende in Dresden einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen, wie der Fußball-Drittligist am Montag mitteilte. Der 29-Jährige falle damit wahrscheinlich bis zur Winterpause aus. Biada hatte sich gerade erst nach einer längeren Verletzungspause in die Stammelf zurückgekämpft.