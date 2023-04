Aufstiegsrennen spitzt sich zu FCS ist auch ohne Neudecker zum Siegen verdammt

Was passiert mit der Dreierkette, was passiert mit Richard Neudecker? Dazu kommt eine laut Rüdiger Ziehl offene Stürmerposition. „Es gibt drei, vier Entscheidungen, die zum Wochenende anstehen“, sagt der Trainer des 1. FC Saarbrücken zu den Vorzeichen vor dem Spiel am Ostersonntag beim FSV Zwickau (14 Uhr).