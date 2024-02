3. Fußball-Liga 1. FC Saarbrücken gewinnt emotionales Südwestderby gegen SV Waldhof Mannheim (mit Fotostrecke)

Die Gäste versuchten von Beginn an, die verunsicherten Hausherren unter Druck zu setzen, schnürten den Waldhof am eigenen Strafraum ein, konnten aber zunächst nicht kontrolliert in die gefährliche Zone vordringen. Bis zur 29. Minute gab es in dem intensiven Spiel keinen einzigen Torschuss. Dann flankte Amine Naïfi ohne Gegnerdruck aus dem Halbfeld, Kerber stieg am höchsten und köpfte direkt neben den linken Pfosten – das 1:0 für den 21-Jährigen ausgerechnet im Jubiläumsspiel. „Ich wusste gar nicht, dass es das 100. ist“, sagte der Saarländer, „ich habe nach der Winterpause schon zwei Mal getroffen und die zählten nicht. Jetzt gab es keinen Zweifel.“