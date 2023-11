TuS Herrensohr hätte Spiel fast herschenken müssen Spiel stand auf der Kippe – doch nun ist der FCS zum Siegen verdammt

Der 1. FC Saarbrücken weiß genau, was das Wort „Pokalüberraschung“ bedeutet. Wie die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl den großen FC Bayern München aus dem DFB-Pokal geworfen hat, sorgte weltweit für Schlagzeilen. Doch wenn der FCS an diesem Mittwoch (19 Uhr) im Stadion an der Burg in Köllerbach im Saarlandpokal gegen den Saarlandligisten TuS Herrensohr antreten muss, sind die Rollen vertauscht.