DFB-Pokal-Viertelfinale So kurios reagierten die Fans auf die Spielabsage

Sie hatten sich extra Urlaub genommen. Waren die 300 Kilometer vom Niederrhein ins Saarland gereist, mit dem Auto, mit dem Zug oder Fanbus. Hatten sich Hotels gebucht und lange geplant, sich sehr auf das Spiel gefreut. Gemeint sind die Fans von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach. Aber nicht nur den Anhängern des fünfmaligen deutschen Meisters schmeckte die späte Absage des DFB-Pokal-Viertelfinalspiels beim 1. FC Saarbrücken an diesem Mittwochabend so gar nicht. Denn auch so manche Fans der Blau-Schwarzen, die verstreut in Deutschland oder Nachbarländern wohnen und zum Teil sogar in einem Fanclub, den „Exilanten“ organisiert sind, hatten sich vergeblich auf den Weg gemacht und blieben damit auf ihren Kosten sitzen.