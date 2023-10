Polizeieinsatz und Sperrung Vor FCS-Hochrisikospiel gegen Dynamo Dresden – Saar-Polizisten „überm Limit"

Die Veranstaltungsbesucher des Fußballspiels müssen sich auf veränderte Abreisemöglichkeiten in Richtung Rodenhof einstellen. Um eine größtmögliche Sicherheit aller Besucher zu gewährleisten, werden Fans des 1. FC Saarbrücken - wie bereits nach vorangegangenen Partien - das Stadion nach Spielende nicht zu Fuß über die Camphauser Straße verlassen können. Hierfür werden im Bereich der Straßen An der Saarlandhalle / Camphauser Straße sowie in Höhe des Eingangs Nord 1 (Viktors-Tribüne) in Richtung Innenstadt polizeiliche Durchlassstellen beziehungsweise Durchgangssperren eingerichtet.