3. Liga FCS erzielt gegen Dortmund in den letzten Minuten Gleichstand

20 Minuten vor dem Ende scheiterte Boeder mit einem scharfen Abschluss an Ostrzinski. Fast im Gegenzug vergab Ayman Azhil die Entscheidung. Saarbrücken rannte an und belohnte sich in der 86. Minute. Kapitän Manuel Zeitz köpfte eine Freistoßflanke von Rabihic zum 1:1 gegen die Laufrichtung des Torwarts. In der Nachspielzeit hatte Zeitz dann die Möglichkeit zum Siegtreffer. Sein Kopfballaufsetzer nach der 16. Eck ging aber knapp über das Tor. So blieb es beim 1:1.