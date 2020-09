1. FC Saarbrücken : FCS-Fans können jetzt mit der Eintrittskarte kostenlos per Bus und Bahn zu den Spielen fahren

Saarbrücken 1. FC Saarbrücken schließt Kombiticket-Vertrag mit dem saar-VV

Was bei vielen Vereinen und Stadien der höchsten drei Ligen in Deutschland schon seit zahlreichen Jahren üblich war, gilt jetzt auch im Saarland. Die Fans des 1. FC Saarbrücken können mit der Eintrittskarte künftig kostenlos per Bus und Bahn zu den Spielen des Drittliga-Aufsteigers in den frisch renovierten Ludwigspark fahren. Gerade angesichts der Parksituation im näheren Stadionumfeld oder wenn jemand beim Spiel ein paar Bierchen trinken möchte, dürfte die Neuerung eine gute Alternative darstellen. Und auch in Sachen Umwelt ist das neue Angebot sehr positiv zu bewerten. Aufgrund der Corona-Bestimmungen werden aber in den nächsten Wochen und Monaten wohl nur wenige Fans in diesen Genuss kommen, so dürfen beispielsweise nur insgesamt 900 Zuschauer am kommenden Samstag (14 Uhr/Magenta Sport) zum ersten Heimspiel des FCS in der 3. Liga gegen den FC Hansa Rostock kommen. Dabei darf nur die Haupttribüne benutzt werden, alle Tickets waren schnell weg.