Mögliche Alternativen Verletzungspech trifft 1. FC Saarbrücken erneut – Boné Uaferro fällt monatelang aus

An diesem Samstag steht für die Mannschaft der letzte Test vor dem Saisonauftakt bei 1860 München am kommenden Freitag an. Um 14 Uhr trifft der FCS im FC-Sportfeld auf Swift Hesperingen. Der Verein gilt als der mit den besten Finanzen in Luxemburg, musste aber in der Meisterschaft dem FC Differdingen den Vortritt lassen.