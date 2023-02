Dritte Liga : 2:1 in Dortmund: Neudecker schießt den FCS spät ins Glück

Mit großen Personalsorgen ging es für den 1. FC Saarbrücken nach Dortmund. Nach dem verpatzen Saarderby wollte der FCS trotzdem sportliche Wiedergutmachung.

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat nach zwei Niederlagen in Folge die Rückkehr in die Erfolgsspur geschafft. Im Gastspiel bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund siegten die Blau-Schwarzen am Samstagnachmittag dank eines späten Treffers von Richard Neudecker (85. Minute) knapp mit 2:1 (1:1).

FCS-Trainer Rüdiger Ziehl änderte seine Startelf nach der bösen 0:4-Heimklatsche im Derby gegen die SV Elversberg auf vier Positionen: Für den rotgesperrten Tobias Jänicke beackerte im Signal Iduna Park der zuletzt länger verletzt vermisste Dominik Ernst die rechte Seite. Damit griff Ziehl zur “Eins-zu-Eins-Lösung”, nachdem zuvor auch im Gespräch gewesen war, Calogero Rizzuto von links auf rechts hinüberzuziehen und Winterneuzugang Marcel Gaus von Anfang an auflaufen zu lassen. Außerdem stellte der FCS-Trainer im Sturm komplett um.

FCS: 800 Fans nach Dortmund gereist

Der zuletzt erkältete Marvin Cuni stand nicht mal im Kader und auch Adriano Grimaldi fand sich anfangs auf der Bank wieder. Für sie rückten Julius Biada und Julian-Günther-Schmidt neu in die Mannschaft. Biada und Günther-Schmidt: So lautete auch bei Biadas bisher einzigem Startelfeinsatz in der Hinrunde bei Dynamo Dresden die vorderste Saarbrücker Offensivreihe. Allerdings nur 20 Minuten, dann hatte Biada verletzt frühzeitig vom Feld gemusst. Ganz kurzfristig war auch noch ein Wechsel in der Defensive nötig. Boné Uaferro, der sich gegen Elversberg unglücklich am Knöchel verletzt hatte, konnte wegen zu starker Schmerzen doch nicht auflaufen. Für ihn übernahm Pius Krätschmer den Part links in der defensiven Dreierkette.

Das Spiel im imposanten, aber auch größtenteils leeren Signal Iduna-Park, wo rund 800 Saarbrücker Fans im vollbesetzten Gästeblock stimmungstechnisch den Ton angaben, begann verhalten. Der FCS war nach drei Niederlagen aus den ersten vier Partien des Jahres zunächst vor allem auf Sicherheit bedacht. Nach gut sechs Minuten setzte Dave Gnaase vor dem Strafraum zum Antritt an, sein Schuss vom Strafraumrand wurde aber abgeblockt (7.).

Kurz darauf die erste Gelbe im Spiel: Dortmunds linker Flügel Tom Rothe ging im Mittelfeld zu rabiat gegen Luca Kerber zu Werke und bekam von Schiedsrichter Luca Jürgensen den Karton unter die Nase gehalten (9.). Kurz darauf folgte die erste heikle Szene im Saarbrücker Strafraum: Justin Njinmah bat über links kommend FCS-Verteidiger Lukas Boeder zum Tanz, ging vorbei und scheiterte mit seinem Abschluss am stark reagierenden Kapitän Daniel Batz im Gästekasten, der auch den Nachschuss von Cyrill Akono glänzend zur Ecke abwehrte (13.). Den folgenden Standard brachte Ole Pohlmann von links in die Mitte, wo Niklas Dams sträflich frei zum Kopfball kam - und der BVB-Abwehrchef köpfte die Kugel ohne Mühe zum 1:0 für seine Elf ins Netz (13.). Nicht das erste Eckball-Gegentor für Blau-Schwarz in dieser Saison.

Saarbrücken gelingt Ausgleich kurz vor der Pause

Nach dem frühen Rückstand war der FCS um eine schnelle Antwort bemüht: Gnaase hob den Ball diagonal über die Abwehr und fand rechts im Strafraum Ernst, der frei vor BVB-Torwart Marcel Lotka zum Heber ansetzte, aber über das Tor zielte (17.) - da war mehr drin. Antonios Papadopoulos sah kurz darauf wegen Meckerns die zweite Gelbe im Spiel (18.). In den Folgeminuten passierte vor beiden Toren wenig. Dann hatte Biada, der zuvor für sein Foul an Papadopoulos die erste Saarbrücker Gelbe kassiert hatte (27.), seine erste gute Szene, als er links in den Strafraum für Rizzuto ablegte, dessen Außenristschuss Lotka zur Ecke klärte (29.). Ansonsten tat sich der FCS schwer gegen laufstarke Dortmunder, die immer wieder gut die Lücken schlossen – und bekam dennoch die Riesenchance zum 1:1: Günther-Schmidt zog aus der Distanz ab, der Ball prallte Soumaila Coulibaly an die Hand.

Es gab Elfmeter für den FCS und Gelb für Coulibaly (36.). Biada übernahm die Verantwortung, visierte das rechte Eck an – und scheiterte an Lotka, der richtig spekuliert hatte (37.). Nachdem Günther-Schmidt gegen Elversberg verschossen hatte, war es bereits der zweite vergebene Elfmeter in Folge für die “Molschder”. Danach war Lotka auch gegen einen Versuch von Günther-Schmidt rettend zur Stelle (41.). Zudem rauschte ein Fernschuss von Gnaase nur knapp links am Tor vorbei (43.), ehe die mitgereisten FCS-Fans in der Nachspielzeit doch jubeln durften: Rizzuto brachte die Kugel von links scharf nach innen, dort kam Kerber angelaufen, erwischte den Ball mit seinem eingesprungenen Volley perfekt und überwand Lotka zum 1:1-Ausgleich (45.+2). Kurz darauf ging es mit dem insgesamt gerechten Remis in die Pause.

Glück für Saarbrücken

Zur zweiten Halbzeit kam Saarbrücken unverändert zurück, während der BVB II ein Mal tauschte: Neu-Trainer Jan Zimmermann brachte Bjarne Pudel für den gelbverwarnten Coulibaly. Die zweite Hälfte begann wie die erste mit leichten Vorteilen für die jungen Borussen - und erneut brannte es nach einer Ecke lichterloh im FCS-Strafraum. Pohlmanns Hereingabe von links fand am ersten Pfosten abermals den Kopf von Dams, der die Kugel an den Pfosten wuchtete (52.) – Glück für die Gäste!

Erst nach diesem Warnschuss und einem weiteren von Marco Pasalic (55.) intensivierte Saarbrücken seine Offensivbemühungen wieder, zunächst aber ohne Erfolg. Nach einer guten Stunde reagierte FCS-Trainer Ziehl, brachte Justin Steinkötter für den glücklosen Biada (64.). Die nächste gute Chance hatten aber wieder die Gastgeber – und erneut nach einem Standard. Ein Freistoß von links durch Pasalic erreichte wieder mal Dams, der aus kurzer Distanz am Tor vorbeizielte (72.) - Glück für Blau-Schwarz!

In dieser Phase überließen die jungen Borussen dem FCS zusehends die Spielregie, verlegten sich eher auf Umschaltmomente. Die Gäste konnten mit dem Plus an Ballbesitz aber nicht wirklich etwas anfangen. Ziehl zog mit Grimaldi für Günther-Schmidt noch eine neue Offensivoption (82.) - und die Einwechslung des Jokers machte sich bezahlt: Nach einem zunächst abgewehrten Angriff über links flankte Kerber von der Grundlinie an den zweiten Pfosten.

Grimaldi behauptete sich im Kopfballduell, legte die Kugel in die Mitte, wo Richard Neudecker den Ball am Fünfmeterraum ins linke Eck platzierte - 1:2 (85.), unter dem Jubel der erleichterten FCS-Fans. Nach der Führung wechselte Ziehl doppelt. Winterzugang Marcel Gaus kam für Torschütze Neudecker und damit zu seinem Debüt. Zudem verließ der starke Ernst für Manuel Zeitz den Platz (87.). Danach verteidigte Saarbrücken den Vorsprung insgesamt souverän und durfte mit den mitgereisten Fans den elften Saisonsieg bejubeln.