Vor Spiel gegen den FC Bayern München Trainer Ziehl: Regen-Drama bringt dem 1. FC Saarbrücken zusätzliche Optionen

Jetzt also wirklich: Der FC Bayern München kommt am Abend in den Ludwigspark. Welchen Plan hat der 1. FC Saarbrücken gegen den übermächtig wirkenden Gegner? FCS-Trainer Ziehl sieht im Regen-Drama der vergangenen Tage sogar einen Vorteil.

01.11.2023, 16:03 Uhr

Rüdiger Ziehl will gegen den FC Bayern lange die Null halten. Foto: dpa/Ronny Hartmann

Von Patric Cordier

Jetzt herrscht endlich Gewissheit. Der 1. FC Saarbrücken spielt am Abend gegen den FC Bayern München. Nach einer Platzbegehung am Mittwoch mit Schiedsrichter Frank Willenborg gab es grünes Licht: Der noch vor wenigen Tagen überflutete Ludwigspark-Rasen ist offiziell bespielbar.