Heute Platzbegehung Wird jetzt das FCS-Spiel gegen den FC Bayern München abgesagt?

Was waren das für Szenen beim Drittligaspiel des 1. FC Saarbrücken gegen Dynamo Dresden am Sonntag. Nach einem Fußballspiel sah das, was die 22 Spieler auf dem völlig durchnässten Rasen des Saarbrücker Ludwigsparkstadions zeigten - oder besser gesagt zeigen mussten - nicht wirklich aus. Die Zweikämpfe endeten in der Regel in riesigen Wasserfontänen, Pässe über fünf Meter blieben nach der Hälfte der Wegstrecke in Pfützen liegen, an ein kontrolliertes Spiel war nicht zu denken. Folgerichtig brach Schiedsrichter Arne Aarnink das Spiel in der Halbzeit ab.