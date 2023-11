Saarländische Band landet neuen Coup So ärgerte ein FCS-Lied den großen FC Bayern

ARD-Kommentator Florian Naß (55) meinte dazu: „Skandal im Sperrbezirk oder Pokal im Saarland, Sie können das umtexten“, holte er aus und resümierte: „Es ist fast ein bisschen Hohn, dass die Münchener Freiheit jetzt aufgelegt wird.“ Später gab es im Netz Hohn für Naß, denn der Kommentator hatte sich geirrt. In Wirklichkeit heißt der Song „Pokal im Ludwigspark“ und stammt von der Saarbrücker Band „Schaafa Sämpf. Die Musiker, die das Lied vorab via Soundcloud veröffentlicht hatten, hatten schon in der Pokalsaison 2019/20, als der FCS als erster Viertligist ins Pokal-Halbfinale stürmte, zu jeder Runde einen auf den jeweiligen Gegner abgestimmten Song geschrieben. Die Lieder wurden sofort Kult und im Stadion vor und nach den Partien gespielt. Keyboarder Jochen Schneider schrieb den Text innerhalb von zehn Minuten, wie er Ippen Media sagte: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt noch einen machen müssen.“