Drei Tattoos des 1. FC Saarbrücken Dieser Fan trägt Borussia Neunkirchen im Herzen – und den FCS unter der Haut

Im Saarbrücker Ludwigspark-Stadion ist sie nahezu jedes zweite Wochenende zu sehen, zuletzt wehte sie hoch im Norden, im Stadion an der Lohmühle des VfB Lübeck. „Sie hat auch in der 3. Liga schon so gut wie alles gesehen“, erzählt Marc Hornberg, Fan des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken, über seine selbstgemalte Flagge. Das Besondere an dieser: Es ist keine gewöhnliche FCS-Fahne. Neben dem Logo der Blau-Schwarzen prangt darauf auch das des Saarlandligisten Borussia Neunkirchen.