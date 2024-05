Fußball-Personalie Ex-Spieler des 1. FC Saarbrücken: Mike Frantz übernimmt Job bei der SV Elversberg

Beim 1. FC Saarbrücken tut sich etwas in Sachen Personal. Vor der Partie gegen das bereits abgestiegene Tabellenschlusslicht SC Freiburg II. am Sonntag wurden bereits drei Spieler verabschiedet: Marcel Gaus, Tim Schreiber und Luca Kerber. Sie werden künftig nicht mehr das am Sonntag präsentierte neue FCS-Trikot tragen.