Nach Wechsel in der Sommerpause „Ein optimaler Saisonstart“ – wie Ex-FCS-Profi Luca Kerber im großen Fußball-Geschäft durchstartet

„Fünf Spiele in sechzehn Tagen – da mussten wir alle ein wenig durchschnaufen“, sagte Jan-Markus Gamm, der Bereichsleiter Kommunikation beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim und erklärte die leicht verzögert beantwortete Interviewanfrage damit, dass die vielen Anfragen in der Länderspielpause erst mal abgearbeitet werden mussten. Der FCH stürmte erstmals in der Vereinsgeschichte in einen internationalen Wettbewerb, zog in die zweite Runde des DFB-Pokals ein und führt die Tabelle an. Und mittendrin ist der Saarländer Luca Kerber.