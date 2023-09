Er trainierte den 1. FC Saarbrücken und den FC Homburg Ex-FCS-Trainer Slobodan Cendic ist tot

Nachdem Cendic 1971 Schalke verlassen musste, trainierte er den FC Augsburg in der drittklassigen Bayernliga, was aber nur ein kurzes Intermezzo war. Er erlebte das Schicksal von vielen Trainern mit wackelnden Trainerstühlen bei schlechten Ergebnissen und heuerte kurz darauf erneut bei Tasmania an, im Sommer 1972 verpassten die Berliner als Zweitliga-Zweiter den Aufstieg in die Bundesliga. Nach zwei Jahren bei Bundesliga-Gründungsmitglied Preußen Münster kam Cendic 1974 erstmals in Saarland. 1974 trainierte er den 1. FC Saarbrücken in der neu geschaffenen 2. Bundesliga Süd. Das Team mit Felix Magath, Egon Schmitt, den Traser-Zwillingen Ernst und Heinz kam in der Endabrechnung auf Platz sieben. In der Saison 1975/76 führte Cendic den FCS sogar zum Aufstieg in die Bundesliga. Dort lag der FCS im Oktober nach dem neunten Spieltag auf Platz 16, der Vorstand ersetzte Cendic durch Manfred Krafft. Und der FCS hielt die Klasse – ein bis heute einmaliges Kunststück.