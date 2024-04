FCS muss 2. Liga wohl abhaken Adieu Aufstieg, Bonjour Tristesse

Der FCS hat die meisten Spiele aller Drittligisten in den Knochen und durch die englischen Wochen einen höheren Verschleiß. „Das lasse ich so als Ausrede nicht zu“, widersprach Zeitz. Zwar hat der FCS in dieser Spielzeit nur sieben Mal verloren (so wenig wie Spitzenreiter SSV Ulm), aber nur 13 Mal gewonnen. 15 Unentschieden sind Liga-Spitzenwert. Aber ohne Siege reicht es eben nicht zum Aufsteigen. „Wir sind so weit weg von der 2. Liga, da brauchen wir gar nicht drüber reden“, sagte Zeitz: „Wir müssen die Saison jetzt anständig zu Ende bringen und wenn möglich den Saarlandpokal gewinnen. Mehr wird es in diesem Jahr nicht.“ Dazu muss man am Dienstag aber im Viertelfinale auf Kunstrasen bei Hertha Wiesbach weiterkommen.