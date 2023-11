Zwischenfall im Stadion Fan stirbt nach Zusammenbruch beim Spiel Halle gegen Saarbrücken

Während der Drittligapartie am Samstag zwischen Halle und dem 1. FC Saarbrücken (0:2) war es zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Zuschauer musste intensivmedizinisch von Notärzten behandelt und reanimiert werden. Anschließend sei der Mann in einem Krankenhaus gestorben, teilte der Hallesche FC am Sonntag mit. Die Fans nahmen während der Rettungsmaßnahme zwischen der 20. und 45. Minute Rücksicht. Im Stadion wurde es ganz ruhig.