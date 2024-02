Rasen weiter nicht bespielbar Nach Pokalpartie gegen Mönchengladbach – weiteres FCS-Spiel abgesagt

Die DFB-Pokalpartie des 1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach wurde am Mittwoch wegen des anhaltenden Regens wenige Minuten vor Anpfiff abgesagt. Nun wurde auch das anstehende Spiel in der Dritten Liga gegen die SpVgg Unterhaching am Wochenende abgesagt.