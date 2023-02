Dritte Liga : 1. FC Saarbrücken unterliegt FC Ingolstadt nach torreichem Spiel

Saarbrücken Der 1. FC Saarbrücken lag im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt mehrmals in Führung. Doch nach einem torreichen Spiel unterlagen die Blau-Schwarten dem Gast beim Spiel im Ludwigsparkstadion dennoch.

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken hat im dritten Heimspiel des Jahres trotz zweimaliger Führung die dritte Niederlage kassiert. Die Blau-Schwarzen unterlagen am Samstagnachmittag dem FC Ingolstadt nach einer wilden Achterbahnfahrt mit 3:4 (2:1) in Saarbrücken.

Vor 7164 Zuschauern im Ludwigspark avancierte Gästeakteur Tobias Bech Christensen mit seinem Dreierpack zum Spielverderber für Blau-Schwarz. Schon in der ersten Minute traf Bech Christensen aus der Distanz zum 0:1. Nachdem die Heimelf von Trainer Rüdiger Ziehl per Doppelschlag durch Luca Kerber und Julian Günther-Schmidt (8./10.) blitzartig zurückgekommen war, kippte das Spiel nach der Pause zugunsten der Gäste. Pascal Testroet (51.) und zwei Mal Bech schockten die Heimelf (68./80.), nachdem Kasim Rabihic direkt nach seiner Einwechslung zum zwischenzeitlichen Saarbrücker 3:2 (54.) eingeköpft hatte.

Während Ingolstadt seinen Negativlauf von fünf Schlappen in Folge beendete, muss der FCS weiter auf die ersten Heimpunkte im neuen Jahr warten. In der Tabelle verpassten es die Blau-Schwarzen, auf den direkten Aufstiegsplatz Boden gutzumachen. Sie bleiben mit 39 Punkten Vierter und auf dem Relegationsplatz. Der SV Wehen Wiesbaden hat weiter fünf Punkte mehr auf dem Konto.

FCS-Trainer Ziehl musste geplante Formation verletzungsbedingt umbauen

Nach dem zweiten Sieg des Jahres bei Borussia Dortmund II vertraute FCS-Trainer Rüdiger Ziehl im Prinzip jener Formation, die im Signal Iduna Park ein spätes 2:1 geholt hatte, musste verletzungsbedingt aber einmal umbauen. Für den angeschlagenen Julius Biada, der gar nicht im Kader auftauchte, begann vorne Adriano Grimaldi neben Julian Günther-Schmidt. In der Abwehr wurde Boné Uaferro wie erwartet nicht rechtzeitig fit.

Ziehl setzte vor Torwart und Kapitän Daniel Batz wie in Dortmund auf die Dreierkette Bjarne Thoelke, Lukas Boeder und Pius Krätschmer. Bei Ingolstadt, wo Neu-Trainer Guerino Capretti mit zwei Heimpleiten hintereinander einen denkbar schlechten Einstieg hingelegt hatte, kam es nach dem jüngsten 1:4 gegen den VfL Osnabrück zu vier Wechseln. David Udogu, der Ex-Saarbrücker Patrick Schmidt, Jalen Hawkins und Felix Keidel rückten für Valmir Sulejmani (Bank), David Kopacz (Gelbsperre), Nunoo Sarpei und Calvin Brackelmann neu ins Team.

Schweigeminute für Opfer des rassistischen Attentats von Hanau

Das Spiel im Saarbrücker Ludwigspark begann nach einer Schweigeminute für die Opfer des rassistischen Anschlags vor drei Jahren in Hanau mit einem Paukenschlag. Keine Minute war gespielt, da lagen die Gäste aus Bayern auch schon vorne. Hawkins brachte eine Ecke direkt auf das Tor, die Kugel prallte vom Pfosten ins Feld zurück. Ingolstadt blieb in der Folge am Drücker. Tobias Bech kam vor dem Strafraum an den Ball, fackelte nicht lange und setzte das Spielgerät sehenswert zur frühen Gästeführung in den Winkel - 0:1 (1. Minute). Nach diesem frühen Schock schüttelte sich die Heimelf kurz - und setzte dann vehement zur Aufholjagd an. Eine Ecke sorgte auch im Ingolstädter Strafraum erstmals für Gefahr. Boeder kam nach der Hereingabe zum Kopfball, verlängerte, doch in der Mitte kam Krätschmer nicht ganz heran - ein erstes lautes Raunen ging durch den Park (6.).

Nur zwei Minuten später war es dann schon soweit: Der erneut auf rechts agierende Dominik Ernst holte gegen Udogu einen Freistoß heraus. Richard Neudecker brachte die Kugel von rechts scharf in die Mitte, wo Luca Kerber eingelaufen kam und mit dem Kopf zum schnellen 1:1-Ausgleich ins linke Ecke vollendete (8.). Nach der raschen Antwort blieb der FCS am Drücker - und durfte nur Sekunden später erneut jubeln. Dave Gnaase setzte Günter-Schmidt in Szene, der das Leder nach rechts zu Kerber weiterleitete. Der Schütze des 1:1 legte den Ball perfekt zurück in den Lauf von Günther-Schmidt, der im Strafraum eiskalt blieb und zum 2:1 ins linke Eck einnetzte (10.). Ein klasse Spielzug des FCS, lautstark bejubelt von der vollbesetzten Fankurve hinter dem Ingolstädter Tor.

Nach diesen turbulenten Minuten beruhigte sich die Partie zumindest ein wenig, wobei Ingolstadt den Doppelschlag scheinbar gut verkraftete. Die Gäste suchten weiter selbstbewusst den Weg nach vorne. Eine Ecke brachte erneut Gefahr vor dem Tor von Batz, doch die Heimelf bekam die undurchsichtige Situation bereinigt (15.). Auch Saarbrücken agierte weiter mit viel Zug zum Tor. Nach Flanke von Calogero Rizzuto verpasste Grimaldi per Kopf relativ knapp (26.). Nachdem sich „Maskenmann“ Thoelke im Gesicht blutend einer Behandlung unterziehen musste (28.), verließ kurz darauf auch Krätschmer das Feld, konnte nach kurzer Behandlung aber ebenfalls weitermachen (32.). Die nächste dicke Chance hatte dann erneut die Heimelf - und das gleich doppelt und wiederum nach einem Standard. Neudeckers Ecke landete im Zentrum zunächst bei Günther-Schmidt, der die Kugel an den Pfosten köpfte. Der Abpraller wiederum fand den Weg zu Thoelke, der mit seinem Abschluss an der Latte scheiterte – doppeltes Alu-Pech für den FCS (36.)!

Die folgenden Minuten bis zur Pause verliefen merklich ruhiger. Kurz vor Ablauf der regulären 45 Minuten hatte der Ex-Saarbrücker Schmidt im Ingolstädter Angriff seine beste Szene, als er nach einer Flanke von rechts durch Udogu per Kopf letztlich klar über den Kasten von Batz zielte (45.). Kurz darauf beendete Schiedsrichter Daniel Schlager die unterhaltsame erste Hälfte im Park.

Ausgleich fiel kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit

Zur zweiten Halbzeit kamen beide Mannschaften unverändert zurück – und schon kurz nach dem Wechsel fiel quasi aus dem Nichts der Ausgleich. Nach einer Ingolstädter Flanke von links durch Hawkins konnte Krätschmer per Kopf nicht richtig klären, fabrizierte eine Bogenlampe, die Pascal Testroet beim Herunterkommen per Dropkick kompromisslos unter die Latte zimmerte (51.). Erneut ließ sich der FCS nach dem Anpfiff früh kalt erwischen. Nach dem Ausgleich erneut Pech für Blau-Schwarz: Torschütze Günther-Schmidt konnte angeschlagen nicht mehr weitermachen, für ihn kam Kasim Rabihic - und diese Einwechslung sollte sich direkt bezahlt machen. Nachdem Ingolstadts Torwart Marius Funk einen famosen Hackenversuch von Kerber auf Flanke Ernst gerade noch von der Linie gekratzt hatte, brachte die folgende Ecke die erneute Saarbrücker Führung. Neudecker schlug den Ball von rechts in die Mitte, am Elfmeterpunkt ging der gerade gekommene Rabihic zum Kopfball und setzte die Kugel in den rechten Winkel (54.). FCI-Torwart Funk war zwar noch dran am Ball, konnte den Einschlag aber nicht verhindern und machte in der Szene keine ganz glückliche Figur.

Nach dem erneut turbulenten Auftakt in die Halbzeit beruhigte sich die Partie wieder etwas - und wieder kamen die Gäste zurück, obwohl sich das im Spiel nicht wirklich angedeutet hatte. Marcel Costly bat links im Strafraum Ernst zum Tanz, brachte die Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Bech zur Stelle war und per Kopf zu seinem zweiten Tor im Spiel einnickte - 3:3 (68.). In der Folge sahen die Zuschauer mit offenem Visier geführte Minuten. Ingolstadt witterte nach dem erneuten Ausgleich Morgenluft, hinterließ nach der Pause den besseren Eindruck.

FCS-Trainer Ziehl reagierte, brachte Winterneuzugang Marcel Gaus und Kapitän Manuel Zeitz für Ernst und Neudecker (76.) - und musste dann das nächste Gegentor mit ansehen. Ingolstadt schaltete in einer Szene schnell um, Testroet legte beim Konter im Strafraum quer für Bech, der unter den Hosenträgern von Batz hindurch zu seinem dritten Treffer vollendete - 3:4 (80.). Ziehl ging direkt danach All in. Marvin Cuni und Justin Steinkötter kamen für Krätschmer und Grimaldi (83.). Die beiden Joker hätten den FCS fast nochmal zurückgebracht: Nach Flanke von Steinkötter köpfte Cuni freistehend aber knapp rechts vorbei (89.). Kurz darauf kam Steinkötter nach einer Saarbrücker Ecke am zweiten Pfosten frei zum Abschluss, konnte den Ball aber nicht mehr aufs Tor ziehen (90.). Nach einem letzten Saarbrücker Verzweiflungsversuch, der abgefälscht bei Torwart Funk landete, durften die Gäste ihren ersten Erfolg des Jahres bejubeln.