DFB-Pokalspiel FCS gegen FCK Problemfans, Staus und sexuelle Belästigung — die Polizeibilanz des Hochrisikospiels

Die Polizeipräsenz am Dienstagabend war in Saarbrücken deutlich verstärkt. Das merkten auch alle, die in die Landeshauptstadt rein oder aus der Innenstadt hinaus wollten. Grund natürlich das DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Kaiserslautern. Ein solches Derby hatte es im DFB-Pokal schon lange nicht mehr gegeben. Und bei den Kontrahenten handelt es sich nicht gerade um Freunde. Für die Polizei Grund genug, mit einer Vielzahl von Einsatzkräften aufzulaufen.