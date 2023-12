Sensation gegen die Eintracht Pokal-Wahnsinn bringt Geldsegen für den 1. FC Saarbrücken

„Geisteskrank“ – Kai Brünker benutzte dieses Wort am Mittwochabend mehrfach, vor der Fernsehkamera und in der Mixed Zone. Der Stürmer des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken brachte das mit 15 903 Zuschauern ausverkaufte Ludwigspark-Stadion beim hochverdienten 2:0-Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt trotz kalter Temperaturen zum Kochen. Und das gleich in drei Szenen. Folgerichtig wurde Brünker nach der nächsten Sensation der Blau-Schwarzen zum „Man of the Match“, dem Spieler des Spiels gewählt.